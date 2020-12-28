Офис генерального прокурора Украины направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия. Об этом 28 декабря пресс-служба ведомства сообщила агентству «Интерфакс-Украина»

Зеленский рассказал о «детях» Януковича и «племянниках» Порошенко в КСУ © пресс-служба президента Украины

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство «об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца».

Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.

После скандального решения КСУ об антикоррупционной реформе Тупицкого критиковали в Офисе президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».

По какому делу вызывают Тупицкого, пока не сообщалось.