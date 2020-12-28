«Он (Тупицкий. — Ред.) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же день», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство «об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца».
Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.
После скандального решения КСУ об антикоррупционной реформе Тупицкого критиковали в Офисе президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».
По какому делу вызывают Тупицкого, пока не сообщалось.