Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал 28 декабря в интервью «Стране», как относится к использованию в стране русского языка

«Как по мне, предать Украину можно на любом языке. Много наших бойцов, которые воюют на востоке, говорят по-русски… Все должны знать украинский язык, но никто не запрещает и другими языками пользоваться. В официальной обстановке — только украинский язык. Но если человек говорит по-польски, по-татарски, по-венгерски — что его теперь, уничтожить?» — заявил Шкарлет.

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее в своем заключении Венецианская комиссия сообщила, что закон о тотальной украинизации создает основания для дискриминации национальных меньшинств.

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.