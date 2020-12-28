«Как по мне, предать Украину можно на любом языке. Много наших бойцов, которые воюют на востоке, говорят по-русски… Все должны знать украинский язык, но никто не запрещает и другими языками пользоваться. В официальной обстановке — только украинский язык. Но если человек говорит по-польски, по-татарски, по-венгерски — что его теперь, уничтожить?» — заявил Шкарлет.
Согласно украинскому закону об образовании, с 1 сентября 2020 года были закрыты русскоязычные школы. При Шкарлете также была озвучена позиция министерства о том, что на Украине не ущемляются права на образование русскоязычных граждан, что противоречит выводам Венецианской комиссии.
Ранее в своем заключении Венецианская комиссия сообщила, что закон о тотальной украинизации создает основания для дискриминации национальных меньшинств.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.