В новогоднюю ночь главное — получить удовольствие и от праздничных блюд, и от общения, а не зацикливаться на мелочах. Об этом таролог и психолог Ольга Соломка рассказала в комментарии «РБК-Украина» 28 декабря

В прошлое уходит год Белой Крысы. Наступающий 2021 год по восточному гороскопу — год Белого Металлического Быка.

Директор Одесского зоопарка сразился за самку в образе быка © Скриншот из видео Одесский Зоопарк

Однако нет смысла доходить до абсурда, стараясь «задобрить» своенравного Быка, лучше руководствоваться собственными желаниями, рассказала Соломка.

«Поэтому делайте то, что нравится. Если вам по душе традиционная советская объедаловка с "шубами", "Мимозой", оливье, студнем и битками — и на здоровье, главное, чтобы печень выдержала… Если вы убежденный вегетарианец — сделайте себе салатов и нарежьте фруктов», — сказала эксперт.

Ночью не стоит переедать, поэтому лучше всего, как вариант, приготовить небольшие порции легкой, возможно, деликатесной еды.

Главное в новогоднюю ночь — получить удовольствие от общения с близкими, подчеркнула астролог.