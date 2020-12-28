В прошлое уходит год Белой Крысы. Наступающий 2021 год по восточному гороскопу — год Белого Металлического Быка.
Эксперт пояснила: в народе считается, что символу нового года Быку не слишком понравится присутствие говядины или телятины на праздничном столе. Хотя если вспомнить, что едят быки — а это трава — ясно, что ее на стол не поставишь, тем не менее можно добавить к блюдам побольше легких салатов и зелени.
Однако нет смысла доходить до абсурда, стараясь «задобрить» своенравного Быка, лучше руководствоваться собственными желаниями, рассказала Соломка.
«Поэтому делайте то, что нравится. Если вам по душе традиционная советская объедаловка с "шубами", "Мимозой", оливье, студнем и битками — и на здоровье, главное, чтобы печень выдержала… Если вы убежденный вегетарианец — сделайте себе салатов и нарежьте фруктов», — сказала эксперт.
Ночью не стоит переедать, поэтому лучше всего, как вариант, приготовить небольшие порции легкой, возможно, деликатесной еды.
Главное в новогоднюю ночь — получить удовольствие от общения с близкими, подчеркнула астролог.