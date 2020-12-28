Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о попытке иностранных государств «зажечь еще один фитиль» вокруг России, передает 28 декабря regnum.ru

Додон собрался защищать дружбу Молдавии и России © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Майе Санду выиграть президентские выборы и теперь «предъявит ей политический счет».

«Скорее всего, позиция Запада, в основном США, будет в том, чтобы спровоцировать какой-то очередной конфликт, чтобы затянуть Россию», — отметил он.

Додон напомнил о призывах Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья. В начале января она отправится с визитом на Украину.

«Если там будет единая позиция, как блокировать Приднестровье, я думаю, это и есть тот политический счет, который должна будет заплатить новый президент», — добавил он.

Экс-президент заявил, что у Санду нет своего правительства и парламентского большинства, поэтому «пойти на дестабилизацию» у нее не получится.

«Я четко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет, это попытка зажечь еще один фитиль вокруг России. А это как раз будет ведущая роль нового президента Молдовы», — добавил Додон.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. Санду набрала 57,75% голосов, Додон — 42,25%.