Для начала Огневич предложила взяться за ручку и бумагу, ну или как минимум зайти в заметки телефона и сначала подвести итоги года, а потом составить план из целей и желаний на предстоящие 12 месяцев. Сразу после, уверена певица, в руки необходимо взять метлу.
«В Новый год лучше входить с порядком в доме. Все, что вы храните просто так, без надобности, "на всякий случай" — не только загрязняет вашу квартиру, но и отбирает у вас энергию», — посоветовала Огневич.
Дальше по плану — аналогичная очистка телефона, упаковка подарков и наконец самое сложное — оставить в уходящем году обиды и проблемы, иначе новый год не задастся.
Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. Не так давно артистка похвасталась в сети, что наконец-то «спасла» родителей от жизни в Крыму.
Ранее издание Украина.ру писало о другом совете Огневич: Пиджак без трусов: любимица Ляшко порекомендовала украинцам на Новый год наряд.