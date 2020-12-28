Украинская певица, бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Злата Огневич посоветовала подписчикам, что обязательно нужно успеть сделать перед Новым годом. Дней до боя курантов осталось совсем немного, а дел, обязательных к исполнению, - сразу пять, написала артистка на днях у себя в Instagram

Вы не европейцы: Приходько разочаровалась в украинцах © Facebook, Анастасія Приходько | Facebook, Анастасія Приходько | Перейти в фотобанк

«В Новый год лучше входить с порядком в доме. Все, что вы храните просто так, без надобности, "на всякий случай" — не только загрязняет вашу квартиру, но и отбирает у вас энергию», — посоветовала Огневич.

Дальше по плану — аналогичная очистка телефона, упаковка подарков и наконец самое сложное — оставить в уходящем году обиды и проблемы, иначе новый год не задастся.

Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. Не так давно артистка похвасталась в сети, что наконец-то «спасла» родителей от жизни в Крыму.

Ранее издание Украина.ру писало о другом совете Огневич: Пиджак без трусов: любимица Ляшко порекомендовала украинцам на Новый год наряд.