Всебелорусское народное собрание пройдёт 11-12 февраля. Об этом 28 декабря сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого»

Эксперт сказал, что будет, если Всебелорусское собрание пройдет в атмосфере всеобщего «одобрямса» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», — подчеркнул он.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдёт в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.