Он добавил, что избрание делегатов начнется уже с завтрашнего дня.
«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», — подчеркнул он.
В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.
Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдёт в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.