По словам Седоковой, она сбросила 4 килограмма и планирует еще столько же, хоть это задача и непростая после рождения третьего ребенка, но теперь помогает третий муж.
«Хороший пример рядом. У Яниса Тиммы своя система. К примеру, он не ест мясо за 2 дня до игры, да и вообще редко ест. Огромный список продуктов, в которых себе отказывает. Так что я беру с него пример каждый день. А если у кого-то (меня) появляется желание поесть ночью, то тот, кто ест, не должен соблазнять другого. Грешу в одиночку», — написала Седокова.
При этом в одном из своих недавних заявлений певица утверждала, что женщина должна готовить для своего мужчины и похвасталась, что периодически балует своего супруга пусть и не очень полезной, но очень вкусной едой.
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