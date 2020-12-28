Украинская певица Анна Седокова рассказала своим подписчикам о том, как ей удалось похудеть по системе супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Пост об этом артистка написала у себя в Instagram 27 декабря

Киркоров пришел на могилу Гурченко и сделал Баскову предложение © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Хороший пример рядом. У Яниса Тиммы своя система. К примеру, он не ест мясо за 2 дня до игры, да и вообще редко ест. Огромный список продуктов, в которых себе отказывает. Так что я беру с него пример каждый день. А если у кого-то (меня) появляется желание поесть ночью, то тот, кто ест, не должен соблазнять другого. Грешу в одиночку», — написала Седокова.

При этом в одном из своих недавних заявлений певица утверждала, что женщина должна готовить для своего мужчины и похвасталась, что периодически балует своего супруга пусть и не очень полезной, но очень вкусной едой.

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