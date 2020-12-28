Министерство обороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группы на его позиции в Нагорном Карабахе. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости

Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По данным Минобороны, после оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

«Все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены», — отметили в министерстве.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В начале ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.