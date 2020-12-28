«27 декабря в 15:30 незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», — говорится в материале ведомства.
По данным Минобороны, после оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.
«Все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены», — отметили в министерстве.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В начале ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.