Украинская певица Анастасия Приходько ответила подписчикам, неделю назад раскритиковавшим ее за вызов полиции для своей 10-летней дочери «для воспитательной беседы». По мнению артистки, ее украинские поклонники не готовы жить в Европе, о чем она и написала в Instagram 27 декабря

Назван заработок украинских артистов в новогоднюю ночь © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Я представляю, если б я выложила такое фото… Тут пол-Украины кричало бы "сжечь ее"! Дорогие мои, не надо рассказывать, что вы хотите в Европу и вы чувствуете себя европейцами, ок? Почитав ваши комментарии под постом "о вызове полиции", ощущение, что вы еще не все этапы эволюции прошли…» — оценила своих подписчиков певица.

Анастасия Приходько — мать двоих детей: 10-летней Наны и 5-летнего Гордея. Помимо этого, женщина является украинской певицей, в 2009 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Ранее мы писали: «Не дай бог, так жить»: Приходько натравила на свою 10-летнюю дочь полицейских.