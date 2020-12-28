В качестве ответа на критику певица выбрала историю, которая произошла в Италии, где 94-летний пенсионер в Альто Рено Терме позвонил в полицию, потому что в рождественскую ночь ему было одиноко, и полицейские составили дедушке компанию.
«Я представляю, если б я выложила такое фото… Тут пол-Украины кричало бы "сжечь ее"! Дорогие мои, не надо рассказывать, что вы хотите в Европу и вы чувствуете себя европейцами, ок? Почитав ваши комментарии под постом "о вызове полиции", ощущение, что вы еще не все этапы эволюции прошли…» — оценила своих подписчиков певица.
Анастасия Приходько — мать двоих детей: 10-летней Наны и 5-летнего Гордея. Помимо этого, женщина является украинской певицей, в 2009 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
Ранее мы писали: «Не дай бог, так жить»: Приходько натравила на свою 10-летнюю дочь полицейских.