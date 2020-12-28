В Харьковской области Украины задержали мужчин, которые незаконно пытались провезти на территорию РФ около 300 книг о Гарри Поттере. Об этом на днях сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook

В октябре на Украину может вернуться Гарри Поттер © Каро Премьер | Каро Премьер | Перейти в фотобанк В ходе обыска правоохранители изъяли 275 экземпляров книг — разных частей саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Помимо этого, в автомобиле находились три тракторные турбины. Как выяснилось, мужчины проживают в Харькове и согласились за 200 долларов (14 780 рублей) незаконно переместить товар через границу. Книги были оценены в 80 тысяч гривен (208,6 тысячи рублей), а тракторные запчасти были переданы в компетентные правоохранительные органы на проверку. По факту происшествия пограничники составили административные материалы по факту попытки незаконного пересечения границы.