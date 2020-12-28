Таролог и психолог Ольга Соломка рассказала, что принесет украинцам 2021 год Белого металлического быка, передает 28 декабря «Типичный Херсон»

«Разложил не в той комбинации». Украинец лишился автомобиля из-за карт таро © СС0, Pixabay

Таролог посоветовала задуматься о приобретении земельного участка в будущем году.

«Кстати, время благоприятно для сельского хозяйства, как в масштабе страны, так и для каждого лично. Поэтому стоит обратить внимание на все земельные, дачные и сельскохозяйственные вопросы, если они еще не решены. Словом, приобрести кусочек земли с хаткой если его у вас еще нет, или позаботиться об удобствах, обустроить определенным образом. Понадобится — или карантин пересидеть, или какой-то цветок вырастить, или отдохнуть от мегаполиса», — отметила таролог.