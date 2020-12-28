«Впереди много работы, потому что бык, или вол — это все же труженик. Но вы сами знаете, если быка разозлить, то всем будет плохо — снесет все, что видит. Украинцы так же — мирно работают, терпят, пока можно, а когда уже невмоготу терпеть, то коррида просто отдыхает. По моим прогнозам в январе у нас все еще более или менее спокойно, мы отходим от праздников и немного карантин, но в феврале-марте могут начаться массовые протесты, которые способны изменить привычный ход истории, вплоть до смены правительства и перевыборов, наконец, к лету все успокаивается и мы продолжаем мирно работать. В этот год — для мирного труда, для зарабатывания денег привычным способом», — рассказала Соломка.
Таролог посоветовала задуматься о приобретении земельного участка в будущем году.
«Кстати, время благоприятно для сельского хозяйства, как в масштабе страны, так и для каждого лично. Поэтому стоит обратить внимание на все земельные, дачные и сельскохозяйственные вопросы, если они еще не решены. Словом, приобрести кусочек земли с хаткой если его у вас еще нет, или позаботиться об удобствах, обустроить определенным образом. Понадобится — или карантин пересидеть, или какой-то цветок вырастить, или отдохнуть от мегаполиса», — отметила таролог.