СМИ сообщает, что предложение поступило от Киркорова, который позвонил своему коллеге и другу и предложил задуматься о том, чтобы после смерти тоже быть рядом — в соседних могилах.
«Знаешь, что я подумал. Давай попросим, чтобы нас вместе похоронили, чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал предложение друга Басков.
Он рассказал, что к такому решению Киркоров пришел в очередной свой визит на кладбище, где он посещает могилы актрис Людмилы Гурченко и Любови Орловой.
Рассказал Басков и о том, что друзья договорились взять на себя ответственность по захоронению друг друга: когда один из них умрет, второй обязуется организовать процесс погребения. К слову, Киркорову сейчас 53 года, а Баскову — 44.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Киркоров решил жениться и рассекретить избранницу.