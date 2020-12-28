Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, которые, как известно, не только делают совместные проекты, но и дружат, договорились о том, что будут похоронены рядом. Об этом 27 декабря написала «Экспресс-газета»

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«Знаешь, что я подумал. Давай попросим, чтобы нас вместе похоронили, чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал предложение друга Басков.

Он рассказал, что к такому решению Киркоров пришел в очередной свой визит на кладбище, где он посещает могилы актрис Людмилы Гурченко и Любови Орловой.

Рассказал Басков и о том, что друзья договорились взять на себя ответственность по захоронению друг друга: когда один из них умрет, второй обязуется организовать процесс погребения. К слову, Киркорову сейчас 53 года, а Баскову — 44.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Киркоров решил жениться и рассекретить избранницу.