Ввиду ряда присущих нации ментальных черт, в частности, преобладания чувств над логикой, украинцы не способны жить в быстро меняющемся мире и заниматься государственным строительством. Об этом психотерапевт и писатель Александр Стражный заявил в интервью «КП в Украине» 28 декабря

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«Украинскую философию определяют термином "кордоцентризм", что означает преобладание чувств над логикой, сердца над разумом. Но эта же сердечность, душевность, когда много красивых песен и все поют, ведет к некоей наивности, инфантильности, неспособности жить в быстро меняющемся мире, строить государство и экономику», — отметил Стражный.

Кроме того, по его словам, украинский народ консервативен, не любит новшества, поэтому реформы на Украине продвигаются плохо.

Более же мобильные и агрессивные нации, которые выросли на архетипах завоевателей, быстро движутся вперед, так как это их ментальные черты, подчеркнул психотерапевт.