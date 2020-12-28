Среди присущих украинскому обществу черт он назвал провинциальность, отметив, что сельское мировоззрение характеризуется душевностью, доброжелательностью, романтичностью и сердечностью.
«Украинскую философию определяют термином "кордоцентризм", что означает преобладание чувств над логикой, сердца над разумом. Но эта же сердечность, душевность, когда много красивых песен и все поют, ведет к некоей наивности, инфантильности, неспособности жить в быстро меняющемся мире, строить государство и экономику», — отметил Стражный.
Кроме того, по его словам, украинский народ консервативен, не любит новшества, поэтому реформы на Украине продвигаются плохо.
Более же мобильные и агрессивные нации, которые выросли на архетипах завоевателей, быстро движутся вперед, так как это их ментальные черты, подчеркнул психотерапевт.