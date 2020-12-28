«Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!» — написала она.
Елку на Софийской площади в Киеве закончили наряжать еще в начале декабря. Темой этого Нового года стал «Сказочный лес», и поэтому на верхушку искусственного дерева надели колдовскую шляпу. Как объяснили организаторы новогодних праздников в украинской столице, эта елка — часть тематического сказочного леса, где живут лесные герои.
Однако продержалась шляпа недолго, и в канун дня святого Николая на главной новогодней елке страны появилась рождественская звезда.
Елку зажгли традиционно 19 декабря, но и это мероприятие не прошло без курьеза — сразу же после выступления мэра Киева Виталия Кличко на площади начался пожар.