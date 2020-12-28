На Софийской площади в Киеве открыли фотозону со шляпой, которую ранее сняли с главной елки страны, заменив на звезду. Об этом руководитель Департамента культуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Диана Попова сообщила на своей странице в Facebook 27 декабря

«Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!» — написала она.

Елка с особенными игрушками: названы планы Зеленского на новогодние праздники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако продержалась шляпа недолго, и в канун дня святого Николая на главной новогодней елке страны появилась рождественская звезда.

Елку зажгли традиционно 19 декабря, но и это мероприятие не прошло без курьеза — сразу же после выступления мэра Киева Виталия Кличко на площади начался пожар.