«Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!» — написала она.

Елка с особенными игрушками: названы планы Зеленского на новогодние праздники
Елка с особенными игрушками: названы планы Зеленского на новогодние праздники
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Елку на Софийской площади в Киеве закончили наряжать еще в начале декабря. Темой этого Нового года стал «Сказочный лес», и поэтому на верхушку искусственного дерева надели колдовскую шляпу. Как объяснили организаторы новогодних праздников в украинской столице, эта елка — часть тематического сказочного леса, где живут лесные герои.

Однако продержалась шляпа недолго, и в канун дня святого Николая на главной новогодней елке страны появилась рождественская звезда. 

Елку зажгли традиционно 19 декабря, но и это мероприятие не прошло без курьеза — сразу же после выступления мэра Киева Виталия Кличко на площади начался пожар. 