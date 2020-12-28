Первая леди Украины Елена Зеленская, комментируя периодические волны критики и хейта в свой адрес, заявила, что иногда ее это дезориентирует и сбивает с толку. Она рассказала об этом в интервью изданию «Новое время» 26 декабря

Зеленская рассказала, как власть изменила ее мужа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если я скажу, что меня это никак не трогает и я, напевая, прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дезориентирует, сбивает с толку. Мысли же только хорошие и позитивные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все-таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло», — рассказала супруга президента Украины.

По ее словам, неприятнее всего, когда задевают ее детей, что «абсолютно некорректно».

А вот с постоянными обсуждениями ее внешности и нарядов Зеленская уже «научилась жить».

«Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет". Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально», — сказала Зеленская.