«Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России», — сказал посол.
В этой ситуации Белоруссия и Россия должны быть сильными, мудрыми и уметь договариваться, добавил он.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Белоруссию оказывается «беспрецедентное внешнее давление» после завершившихся 9 августа президентских выборов. При этом он утверждал, что отношения Минска и Москвы «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой прочный фундамент. По мнению президента, отношения двух стран являются «подлинно союзническими».
В октябре министр обороны Сергей Шойгу отметил, что события в Белоруссии после выборов получили политическую и финансовую поддержку Запада для того, чтобы сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства и внести раскол в отношения двух государств.