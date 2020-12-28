Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 27 декабря в интервью телеканалу СТВ заявил о глобальном плане отрыва Минска от Москвы

МИД Белоруссии рассказал, как Минск ответит на санкции ЕС © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

В этой ситуации Белоруссия и Россия должны быть сильными, мудрыми и уметь договариваться, добавил он.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Белоруссию оказывается «беспрецедентное внешнее давление» после завершившихся 9 августа президентских выборов. При этом он утверждал, что отношения Минска и Москвы «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой прочный фундамент. По мнению президента, отношения двух стран являются «подлинно союзническими».

В октябре министр обороны Сергей Шойгу отметил, что события в Белоруссии после выборов получили политическую и финансовую поддержку Запада для того, чтобы сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства и внести раскол в отношения двух государств.