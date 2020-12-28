Действующий президент США Дональд Трамп 27 декабря подписал бюджет страны на 2021 год. Об этом сообщает CNN

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Среди прочего, в нем утвержден пакет стимулирующих мер объемом в $900 миллиардов на борьбу с пандемией коронавируса. Тем же документом были выделены $1,4 триллиона на финансирование правительства.

На протяжении нескольких месяцев в Конгрессе США продолжались ожесточенные споры между демократами и республиканцами о принятии пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 22 декабря Конгресс договорился о выплате в размере $600 на человека, тогда как Трамп требовал выделить по $2 тысячи.

На прошлой неделе Трамп заблокировал оборонный бюджет страны.