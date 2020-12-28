«В начале года первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации. <…> Это еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств», — сказал он.
Мезенцев также поблагодарил за профессиональную оценку препарата белорусских врачей, которые отметили эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины.
Производство российской вакцины будет идти на двух площадках предприятия «Белмедпрепараты» в Минске и еще на одной, расположенной на заводе «БелВитунифарм» в Витебской области. Производственные линии запустят по очереди, начиная со второго квартала 2021 года.
Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом начнется в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата «Спутник V», он будет распространяться среди граждан бесплатно.