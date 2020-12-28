Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом 27 декабря заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ

Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации пожилых людей © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Мезенцев также поблагодарил за профессиональную оценку препарата белорусских врачей, которые отметили эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины.

Производство российской вакцины будет идти на двух площадках предприятия «Белмедпрепараты» в Минске и еще на одной, расположенной на заводе «БелВитунифарм» в Витебской области. Производственные линии запустят по очереди, начиная со второго квартала 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом начнется в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата «Спутник V», он будет распространяться среди граждан бесплатно.