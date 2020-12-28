В случае нападения на территорию Армении в ситуацию вмешается Россия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает 28 декабря Общественное телевидение республики

Александр Искандарян: Армения переживает эмоциональный шок от войны © Sputnik /Asatur Yesayants пообещал премьер.

Он подчеркнул, что территория Армении (несмотря на то, что сейчас уточняется дислокация азербайджанских пограничных сил) «была и остается нетронутой».

Обстановка в Сюникской области Армении обострилась после подписания трехстороннего мирного соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном в ноябре. Оно установило перемирие в конфликте, который обострился между странами в конце сентября из-за непризнанного Нагорного Карабаха и привел к полномасштабным боевым действиям и потерям с обеих сторон.

По мирному соглашению, Баку перешла часть территорий, бывших под контролем Еревана, в том числе Зангеланский район, граничащий с Сюникской областью. Это значительно приблизило армяно-азербайджанскую границу к армянским населенным пунктам и вызвало недовольство местных жителей. Главы общин Сюникской области заявили об угрозе безопасности для региона и потребовали отставки Пашиняна и правительства.