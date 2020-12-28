«В случае вторжения в Сюник (граничащая с Азербайджаном южная область Армении — ред.) вмешаются не только вооруженные силы Армении. Вмешается Россия», — пообещал премьер.
Он подчеркнул, что территория Армении (несмотря на то, что сейчас уточняется дислокация азербайджанских пограничных сил) «была и остается нетронутой».
Обстановка в Сюникской области Армении обострилась после подписания трехстороннего мирного соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном в ноябре. Оно установило перемирие в конфликте, который обострился между странами в конце сентября из-за непризнанного Нагорного Карабаха и привел к полномасштабным боевым действиям и потерям с обеих сторон.
По мирному соглашению, Баку перешла часть территорий, бывших под контролем Еревана, в том числе Зангеланский район, граничащий с Сюникской областью. Это значительно приблизило армяно-азербайджанскую границу к армянским населенным пунктам и вызвало недовольство местных жителей. Главы общин Сюникской области заявили об угрозе безопасности для региона и потребовали отставки Пашиняна и правительства.