Во время второй волны коронавируса правительство РФ приняло гораздо более разумную и щадящую для экономики концепцию противодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

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«Если Запад ожидает вакцину как магическую волшебную палочку, которая оживит экономику, то у нас этого не будет, потому что наша экономика не умирала. У нас появление вакцины будет способствовать тому, что нагрузка на медицинскую часть социального обеспечения снизится», — рассказал собеседник издания.

Если вакцинация охватит весь мир, то восстановится международное сообщение, что вызовет спрос на нефть. Также Россия получит бонусы за счет мирового экономического развития, что обеспечит спрос на ее ресурсы.

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