По словам эксперта, Россия избежала болезненных закрытий экономки, за что правительству РФ надо сказать спасибо.
«Если Запад ожидает вакцину как магическую волшебную палочку, которая оживит экономику, то у нас этого не будет, потому что наша экономика не умирала. У нас появление вакцины будет способствовать тому, что нагрузка на медицинскую часть социального обеспечения снизится», — рассказал собеседник издания.
Если вакцинация охватит весь мир, то восстановится международное сообщение, что вызовет спрос на нефть. Также Россия получит бонусы за счет мирового экономического развития, что обеспечит спрос на ее ресурсы.
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