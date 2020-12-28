Слова Леонида Кравчука о том, что он лично бы отстреливался от врагов, которые пришли бы на Украину, звучат смешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Кравчук поддержал Зеленского после заявления о мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Но по этой логике он должен был бы отстреливаться от советских оккупантов, а он до 1991 года не отстреливался, а возглавлял эти, с его точки зрения, оккупационные силы, будучи вторым секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии», — сказал Владимир Корнилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

По словам Кравчука, заявление Зеленского — «нормальный ответ патриота Украины», а он сам бы «стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки».