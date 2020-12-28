По его словам, у Киева, возможно, на все случаи жизни предусмотрен план мобилизации, или «моГилизации», как называли неудавшиеся мобилизации в период экс-президента Петра Порошенко.
«Когда он говорит, что будет призывать женщин ради «священной войны», начавшейся из Крыма, смешно даже тем, кто является сторонником этой войны», — добавил Корнилов.
Он отметил, что и в другом интервью, газете «Нью-Йорк Таймс», Зеленский заявил, что на Украине все готовы умереть за независимость.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее Зеленский в интервью журналу "Фокус" сообщил, что «Россия нападет со стороны Крыма», на Украине объявят мобилизацию и мужчин, и женщин.
Всеобщая мобилизация украинцев в так называемую АТО во время военных действий в Донбассе, проходившую при Порошенко в несколько волн, вызывала в стране акции протеста.