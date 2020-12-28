Идея президента Украины Владимира Зеленского о готовности мобилизовать и мужчин, и женщин на «войну с Россией» смехотворна, но напоминает о прежних мобилизациях в стране. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, у Киева, возможно, на все случаи жизни предусмотрен план мобилизации, или «моГилизации», как называли неудавшиеся мобилизации в период экс-президента Петра Порошенко.

«Когда он говорит, что будет призывать женщин ради «священной войны», начавшейся из Крыма, смешно даже тем, кто является сторонником этой войны», — добавил Корнилов.

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины

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Ранее Зеленский в интервью журналу "Фокус" сообщил, что «Россия нападет со стороны Крыма», на Украине объявят мобилизацию и мужчин, и женщин.

Всеобщая мобилизация украинцев в так называемую АТО во время военных действий в Донбассе, проходившую при Порошенко в несколько волн, вызывала в стране акции протеста.