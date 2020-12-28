По мнению политолога, в уходящем году Белоруссия стала слабее. На фоне протестов, распространения коронавируса и взаимных санкций с западными странами, заявил он, ее ждет дальнейший экономический спад.
«Гордиться Белоруссией в 2020-м году не приходится. Страна расколота, десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, ужесточается законодательство, никто не может чувствовать себя в безопасности», — сказал Константинов.
Он отметил, что на пороге 2021 года у граждан страны остаётся чувство полной неопределённости перед будущим.
Полностью прочитать интервью можно здесь.