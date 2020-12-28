2020 год стал тяжелым для Белоруссии и в политическом, и в экономическом, и в социальном смысле. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Евгений Константинов

По мнению политолога, в уходящем году Белоруссия стала слабее. На фоне протестов, распространения коронавируса и взаимных санкций с западными странами, заявил он, ее ждет дальнейший экономический спад. Много шума и ничего. Как Белоруссия чувствует себя в международной изоляции © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

«Гордиться Белоруссией в 2020-м году не приходится. Страна расколота, десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, ужесточается законодательство, никто не может чувствовать себя в безопасности», — сказал Константинов.

Он отметил, что на пороге 2021 года у граждан страны остаётся чувство полной неопределённости перед будущим.

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