Ни с польской, ни с украинской точки зрения участники Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии не могут быть названы героями. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру польский философ Радослав Чарнецки

По словам Чарнецки, фашизм выше национальной идеологии, это межкультурный феномен, присущий европейской культуре. Как Польша за государственный счёт восстановила могилу боевиков УПА*, убивавших поляков © AFP, JANEK SKARZYNSKI

«И ОУН/УПА дóлжно — и я так отношусь к этому — связать с этой традицией. А с такой «традицией» и такими «героями» согласиться нельзя — и не только с польской, но и с украинской точки зрения», — пояснил он.

Чарнецки подчеркнул, что на Украине немало достойных героев и памятников. А отношения между поляками и украинцами улучшатся, если стороны будут обсуждать проблемные вопросы, оперируя реалистичными аргументами и без интеллектуальных «выкрутасов», добавил он.

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* Деятельность организации запрещена в РФ