После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах внешнюю политику США ждут перемены, которые отразятся и на Белоруссии. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Евгений Константинов

По его мнению, избрание Байдена будет иметь для Белоруссии судьбоносное значение в наступающем году.

«Байдена, в отличие от Трампа, не нужно будет подстёгивать к активной политике в Восточной Европе, он будет стремиться к оказанию влияния на ЕС. Пока ещё это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США», — пояснил политолог.

Причем, предположил Константинов, на Белоруссии эти перемены скажутся в первую очередь.

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