По его мнению, избрание Байдена будет иметь для Белоруссии судьбоносное значение в наступающем году.
«Байдена, в отличие от Трампа, не нужно будет подстёгивать к активной политике в Восточной Европе, он будет стремиться к оказанию влияния на ЕС. Пока ещё это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США», — пояснил политолог.
Причем, предположил Константинов, на Белоруссии эти перемены скажутся в первую очередь.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.