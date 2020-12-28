Полякам следует перестать относиться к украинцам как к «младшим братьям и сестрам», которые нуждаются в помощи, а украинским властям пора отказаться от инфантильной политики. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру польский философ Радослав Чарнецки

По словам Чарнецки, польский патернализм по отношению к Восточной Европе в целом, включая Украину — проявление постшляхетской и постколониальной мании величия. Украина заколотила последний гвоздь в собственную ГТС и обвинила в этом Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом, добавил он, украинцы должны избавиться от своей плаксивости, синдрома вечной жертвы, постоянно преследуемой Россией (а раньше — со стороны Первой и Второй Речи Посполитой и их элит).

«Нужно посмотреть на карту, прагматично заглянуть в будущее, осознать, что проект «Новый шелковый путь» — ключевое решение для этой части мира на десятилетия вперёд. Но прежде всего, нужно повзрослеть, оставить в прошлом инфантильную «комедию», которой является — извините — украинская политика, особенно после 2014 года», — заявил философ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

«Новый шелковый путь» — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.

Ранее Украина предложила в рамках этого проекта маршрут перевозки грузов из Китая в обход России. Он оказался экономически невыгодным, и впоследствии Китай отказался от этой инициативы.