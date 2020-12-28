По словам Чарнецки, польский патернализм по отношению к Восточной Европе в целом, включая Украину — проявление постшляхетской и постколониальной мании величия.
При этом, добавил он, украинцы должны избавиться от своей плаксивости, синдрома вечной жертвы, постоянно преследуемой Россией (а раньше — со стороны Первой и Второй Речи Посполитой и их элит).
«Нужно посмотреть на карту, прагматично заглянуть в будущее, осознать, что проект «Новый шелковый путь» — ключевое решение для этой части мира на десятилетия вперёд. Но прежде всего, нужно повзрослеть, оставить в прошлом инфантильную «комедию», которой является — извините — украинская политика, особенно после 2014 года», — заявил философ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
«Новый шелковый путь» — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.
Ранее Украина предложила в рамках этого проекта маршрут перевозки грузов из Китая в обход России. Он оказался экономически невыгодным, и впоследствии Китай отказался от этой инициативы.