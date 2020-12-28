Истоки конфликтов Польши и Украины лежат в исторической плоскости, а некоторые СМИ и политики, искажая факты и давя на эмоции, зачастую используют их для разжигания вражды между жителями стран в своих интересах. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру польский философ Радослав Чарнецки

Чарнецки подчеркнул, что формирование рядом украинских СМИ однозначно негативного образа Польши в контексте событий первой половины ХХ века — «крайне вредный и ядовитый взгляд на историю, одновременно подпитывающий национализм и подпитывающийся от него».

Вассерман объяснил, почему Польша не станет делить Украину с соседями © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Однако, хотя главный контекст наших взаимных обид, конфликтов и вражды лежит в исторической плоскости, к этому примешиваются также антипрагматизм и эмоции, которые используются политиками и обслуживающими их СМИ для утилитарных, низких и зачастую гнусных целей», — сказал Чарнецки.

Тем временем польские СМИ, по его словам, либо видят один позитив в происходящем на Украине, либо концентрируются на драматических эпизодах общей истории. При этом они подают информацию без учета исторического контекста, применяя к ней собственные понятия о добре и зле и считая нужным восхвалять все, что вредит России, заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.