Чарнецки подчеркнул, что формирование рядом украинских СМИ однозначно негативного образа Польши в контексте событий первой половины ХХ века — «крайне вредный и ядовитый взгляд на историю, одновременно подпитывающий национализм и подпитывающийся от него».
Он отметил, что исторически поляки и украинцы сильно связаны, причем начиная с ХVI века представители шляхты оказывали сильное давление на мировосприятие, культуру и идентичность населения западной и центральной части нынешней Украины и относились к нему как колонизаторы. Затем, после Второй мировой, все кардинально изменилось и Украина была территориально интегрирована в её нынешних границах волей Сталина, продолжил он.
«Однако, хотя главный контекст наших взаимных обид, конфликтов и вражды лежит в исторической плоскости, к этому примешиваются также антипрагматизм и эмоции, которые используются политиками и обслуживающими их СМИ для утилитарных, низких и зачастую гнусных целей», — сказал Чарнецки.
Тем временем польские СМИ, по его словам, либо видят один позитив в происходящем на Украине, либо концентрируются на драматических эпизодах общей истории. При этом они подают информацию без учета исторического контекста, применяя к ней собственные понятия о добре и зле и считая нужным восхвалять все, что вредит России, заключил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.