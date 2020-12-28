«В официальную статистику по коронавирусу в Белоруссии верить не приходится, её специально минимизируют. Из первых уст мне известно, что больницы завалены больными, подавляющее большинство врачей болеет или переболело коронавирусом», — отметил политолог.
Константинов предположил, что, соответственно, и официальные данные о смертности от COVID-19 в стране могут быть занижены.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Согласно данным Минздрава Белоруссии на 26 декабря, в стране за время пандемии зарегистрировано 184 922 случая COVID-19. Умерли от инфекции 1376 пациентов, выздоровели 164 538 человек. Было проведено более 3,9 млн тестов.
21 декабря вступил в силу запрет на выезд из Белоруссии, призванный, по официальной версии, ограничить распространение коронавирусной инфекции.
Кроме того, в большинстве регионов страны введен масочный режим, но локдаун объявлять не планируется.
При этом Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины «Спутник V». Президент Александр Лукашенко заявлял о планах ввезти в страну «еще пять-шесть вакцин».