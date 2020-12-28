В современной «войне вакцин» в мире Белоруссия играет роль наблюдателя. Об этом сказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

«В официальную статистику по коронавирусу в Белоруссии верить не приходится, её специально минимизируют. Из первых уст мне известно, что больницы завалены больными, подавляющее большинство врачей болеет или переболело коронавирусом», — отметил политолог.

Не коронавирус: названы настоящие причины закрытия границ Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

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Согласно данным Минздрава Белоруссии на 26 декабря, в стране за время пандемии зарегистрировано 184 922 случая COVID-19. Умерли от инфекции 1376 пациентов, выздоровели 164 538 человек. Было проведено более 3,9 млн тестов.

21 декабря вступил в силу запрет на выезд из Белоруссии, призванный, по официальной версии, ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Кроме того, в большинстве регионов страны введен масочный режим, но локдаун объявлять не планируется.

При этом Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины «Спутник V». Президент Александр Лукашенко заявлял о планах ввезти в страну «еще пять-шесть вакцин».