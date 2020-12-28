Помимо Дмитрия Гордона, польский философ Радослав Чарнецки высоко оценил работу журналистки телеканала NewsOne Дианы Панченко и сотрудницы издания Страна.ua Олеси Медведевой. О их вкладе в развитие украинских медиа он рассказал в издании Украина.ру

По словам Чарнецки, телеведущая NewsOne Диана Панченко - непредвзятый журналист и прекрасно умеет контролировать эмоции участников различных «политических шоу», хорошо разбирается в политике, культуре и социальных вопросах.

На Украине журналисты обратились к Зеленскому Олеся Медведева, автор цикла программ «Ясно. Понятно» начинала как блогер, кратко и броско комментируя ситуацию в стране, а сейчас ее выступает на дебатах и шоу ведущих телеканалов Украины, продолжил Чарнецки.

Философ добавил в пятерку значимых медийных персон и украинского телеведущего Дмитрия Гордона, при этом подчеркнув, что не согласен с его взглядами и отношением к людям.

«Но с точки зрения содержания и профессионализма его интервью с влиятельными персонами украинской и российской политики и общественной жизни действительно впечатляют. Благодаря зрительской аудитории его программ на постсоветском пространстве, превышающей несколько миллионов подписчиков, невозможно игнорировать его как значимую личность в общественной жизни Украины», — сказал он.

Возглавили рейтинг значимых медийных персон в истории независимой Украины, согласно Чарнецки, политолог Михаил Погребинский и экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Полностью прочитать интервью можно здесь.