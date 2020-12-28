Помимо того, что по итогам 2020 года ухудшились связи Белоруссии с Западом, не видно и шагов властей по интеграции с Россией. На это обратил внимание в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Евгений Константинов

Константинов отметил, что Белоруссия, несмотря на проведение в прошлом многовекторной политики, сейчас оказалась на пороге жёсткой конфронтации с ЕС и США, новых санкций и мировой изоляции.

Ищенко о главном: итоги проекта «Союзное государство»​​​​​​​ © кадр из видео Украина.ру

«К сожалению, Россия продолжает содержать белорусский режим, что не только не способствует укреплению ею имиджа в Белоруссии, но и ухудшает его», — сказал он.

Однако при этом не видно активных действий Минска по продвижению интеграции с РФ и предпосылок изменения ситуации, добавил эксперт.

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Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. ЕС принял три пакета санкций против ряда белорусских чиновников, включая главу государства, и нескольких компаний, Белоруссия также ввела санкции.