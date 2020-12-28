Константинов отметил, что Белоруссия, несмотря на проведение в прошлом многовекторной политики, сейчас оказалась на пороге жёсткой конфронтации с ЕС и США, новых санкций и мировой изоляции.
По мнению политолога, это приведёт страну к экономическому спаду и дальнейшему обнищанию.
«К сожалению, Россия продолжает содержать белорусский режим, что не только не способствует укреплению ею имиджа в Белоруссии, но и ухудшает его», — сказал он.
Однако при этом не видно активных действий Минска по продвижению интеграции с РФ и предпосылок изменения ситуации, добавил эксперт.
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Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. ЕС принял три пакета санкций против ряда белорусских чиновников, включая главу государства, и нескольких компаний, Белоруссия также ввела санкции.