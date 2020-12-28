Протесты показали, что у власти нет идеологической платформы, привлекающей широкие массы населения. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Евгений Константинов

По словам политолога, 2020 год стал для Белоруссии переломным, поскольку вскрыл множество накопившихся проблем и показал необходимость проведения реформ и децентрализации власти. Ищенко: Лукашенко саботировал и будет саботировать реформы © РИА Новости, Нина Зотина

«Стало очевидно, что у власти нет идеологической платформы, которая позволила бы ей привлекать широкие массы людей. Она имеет поддержку только среди тех, кто ностальгирует по «сильной руке» и боится перемен», — сказал Константинов.

К старому положению вещей страна уже не вернется, даже если протесты будут задавлены, подытожил эксперт.

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