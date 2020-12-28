По словам Константинова, 2020 год стал переломным для страны и главное его событие — протесты против фальсификации результатов выборов президента.
Политолог отметил, что прежде выступления оппозиции не были столь яркими и многочисленными и не привлекали так много не политизированных людей.
«Вопрос о трансфере власти был поставлен очень жёстко, режиму удалось удержаться только благодаря действиям силовиков, фактически получивших карт-бланш на любой беспредел», — подчеркнул Константинов.
Он добавил, что протесты пагубно отразились на экономике страны — объём золотовалютных резервов резко уменьшился, произошла очередная девальвация рубля.
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В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская - 10%.
Оппозиция требует провести новые выборы и наказать проявивших жестокость при задержании участников протестов силовиков, власти заявляют о подготовке конституционной реформы.