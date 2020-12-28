Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык рассказала, сидит ли на сайтах знакомств и стали ли с ней больше знакомиться после участия в шоу, сообщила газета «КП в Украине» 24 декабря

«Мне говорят: "Вот теперь тебя знает вся страна. Женихи повалят". Но почему-то этого не происходит. Я открыта к отношениям. Единственное, что потенциальному молодому человеку нужно пережить то, что я постоянно работаю и не очень романтичная, так сказать», — заявила модель.

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Девушка обратилась ко всем поклонникам, сказав, что не злая и не «птица высокого полета», а простой человек, который хочет любить и быть любимым и открыт к общению и знакомствам.

При этом мысль о регистрации на сайте знакомств девушка отмела из-за «плохих историй знакомых».

Тане Брык сейчас 23 года, она участвовала в первом сезоне «Супермодели по-украински», но выбыла прямо перед финалом за лишний вес. С тех пор девушка похудела на 10 килограммов и выиграла уже «Супер Топ-модель по-украински».

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