Ключевая роль в урегулировании нагорнокарабахского конфликта принадлежит России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Александр Искандарян о словах Путина: Проблема карабахского конфликта остается нерешенной © Sputnik /Asatur Yesayants Владимир Путин.

Мира в Карабахе удалось достичь благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.

«Президент занимался этим лично и много-много дней он провёл с телефонной трубкой в руках», — сказал Дмитрий Песков.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.