Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о всеобщей мобилизации в случае войны с Россией, зашел слишком далеко. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости

Елена Панина: Победа Байдена будет означать ухудшение отношений России и США © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

По словам Елены Паниной, риторика Зеленского напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд.

«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже Порошенко и приближается к Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», — сказала парламентарий.

Кроме того, Зеленский своими заявлениями о «нападении из Крыма» пытается оправдать водную блокаду полуострова и исходящие от его подчиненных угрозы покарать или отомстить иностранным фирмам, которые могут принять участие в проектировании опреснительных установок.

«С другой стороны, Зеленский, видимо, пытается послать сигнал команде Байдена, тесно связанной с Порошенко, хочет убедить ее, что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник, хочет понравиться новым американским властям», — утверждает Елена Панина.

По словам политолога Владимира Корнилова, когда Зеленский говорит, что будет призывать женщин ради «священной войны» с Россией, смешно становится даже тем, кто является сторонником этой войны.