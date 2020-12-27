Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно», — говорится в сообщении.

Абхазский президент ушёл на самоизоляцию и приступил к дистанционной работе.

«Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме», —сообщили в пресс-службе.

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