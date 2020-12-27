Президент России Владимир Путин готов сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 26 декабря

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает», — сказал Песков.

Американский режиссер привился российской вакциной от COVID-19 © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимир Путин отметил, что пока не привился "Спутником V" из-за возрастных ограничений.

В субботу, 26 декабря, в Минздраве России сообщили, что российская вакцина от COVID-19 показала в ходе исследования эффективность более 90 процентов и одобрена для применения людьми в возрастной группе старше 60 лет.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.