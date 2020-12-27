«Сегодня мне 32. Как я вам?» — спросила она подписчиков.
Она рассказала, что у автора снимков, фотографа Хельги Цирекидзе, день рождения с ней в один день.
На снимках Покрищук в леопардовом топе, открывающем грудь, и в блестящих облегающих черных брюках.
Кроме того, она сфотографировалась и топлесс, прикрываясь лишь руками в митенках леопардовой расцветки. Поклонники отметили и впечатляющий маникюр и макияж эпатажной дивы. Некоторые сравнили ее с известными кинозлодейками — Круэллой и Малефисентой.
«Бесподобная», «Богиня», «Всё круто, но только не скулы, зачем», «Откуда 32? Если по виду 45 и то с уколами… такая пошлятина!», «А что же вы, девочки, не сделаете то же самое с собой, чтобы быть такой-же ох…ой???», «Это ж что должно произойти с мозгом, чтоб так себя изуродовать», — откликнулись подписчики Покрищук.