Участница проекта «Из пацанки в панянки» Анастасия Покрищук, известная операцией по увеличению скул, на днях выложила в Instagram фотосессию, сделанную в свой день рождения, 26 декабря

«Сегодня мне 32. Как я вам?» — спросила она подписчиков.

Она рассказала, что у автора снимков, фотографа Хельги Цирекидзе, день рождения с ней в один день.

На снимках Покрищук в леопардовом топе, открывающем грудь, и в блестящих облегающих черных брюках.

«Закрой морду!»: Киевская блогерша с непропорциональными скулами сама взялась за шприц © Анастасия Покрищук

«Бесподобная», «Богиня», «Всё круто, но только не скулы, зачем», «Откуда 32? Если по виду 45 и то с уколами… такая пошлятина!», «А что же вы, девочки, не сделаете то же самое с собой, чтобы быть такой-же ох…ой???», «Это ж что должно произойти с мозгом, чтоб так себя изуродовать», — откликнулись подписчики Покрищук.