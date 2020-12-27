Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1»

«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать. Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что речь идёт о внутриукраинском конфликте, и ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются его участниками или стороной конфликта.

Ранее в ЛНР сообщили о стягивании Украиной бронетехники к линии разграничения в Донбассе.