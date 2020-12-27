Народная милиция ЛНР заявила о размещении Украиной бронетехники у линии соприкосновения, передает РИА Новости

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил 27 декабря журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР. Пасечник заявил о планах ЛНР наладить экспорт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР зафиксировала украинскую бронетехнику вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Мироновский и Причепиловка, расположенных у линии соприкосновения.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — заявил представитель НМ ЛНР.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня с Украиной. При этом в ЛНР отметили, что украинские силовики не обстреливают позиции НМ ЛНР вот уже четыре дня подряд.