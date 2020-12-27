Украинские пограничник дважды предотвратили провоз предметов, которые могут служить холодным оружием, из России. Об этом 27 декабря на сайте госпогранслужбы Украины

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Предметы, вызвавшие подозрение у пограничников, нашлись и в Mercedes с российскими номерами, водитель которого, 47-летний украинец, возвращался домой.

«В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 сантиметров и 17 сантиметров. На одном из них было гравировка с изображением символики ФСБ РФ», — говорится в сообщении.

Ножи, кинжал и сабли, таможенники передали в Нацполицию Украины, которой предстоит выяснить, являются ли они холодным оружием.