Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом стал апсетом года по версии журнала The Ring, сообщает 27 декабря издание Sport.UA

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе 32-летний украинский спортсмен Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса, неожиданно уступив представителю США, 23-летнему Теофимо Лопесу.

По итогам 12 раундов поединка счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111 в пользу Лопеса, которого признали абсолютным чемпионом мира. Позже украинский боксер заявил, что не согласен с решением судей

Поражению Ломаченко, который называл украинцев, русских и белорусов одним народом, обрадовались некоторые украинские политики. Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что американец Лопес стал ближе для Украины, чем Ломаченко.