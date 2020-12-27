Цена за кубометр голубого топлива в рамках тарифа «Месячный» составит 7,22 гривны (18,84 рубля) без учета доставки, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Нафтогаза Украины».
В декабре газ обходился украинцам в 6,22 гривны (16,23 рубля) за кубометр. В компании повышение цены объяснили сезонным фактором и повышением оптовой цены.
Тем не менее «Нафтогаз» предлагает потребителям газ по самой низкой цене среди других поставщиков, уверяют в компании.
Ранее Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения в следующем году. Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.