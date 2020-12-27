С января газ для украинцев будет обходиться дороже. «Нафтогаз» принял решение поднять цену для бытовых потребителей, передает 27 декабря «Интерфакс-Украина»

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В декабре газ обходился украинцам в 6,22 гривны (16,23 рубля) за кубометр. В компании повышение цены объяснили сезонным фактором и повышением оптовой цены.

Тем не менее «Нафтогаз» предлагает потребителям газ по самой низкой цене среди других поставщиков, уверяют в компании.

Ранее Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения в следующем году. Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.