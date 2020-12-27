Количество случаев заражения COVID-19 в ДНР за сутки увеличилось на 148, до 14 671, сообщило в 27 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава ДНР

«Проведено 243 исследования, из них выявлен 131 случай заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 14671», — указано в сообщении Минздрава. В ЛНР за сутки выявили 16 случаев COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

В ДНР введён режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия и въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании в ДНР. Для прибывших из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией введена обязательная самоизоляция на 14 дней.

Ранее стало известно, что в ЛНР за сутки выявили 16 случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 2059 человек.