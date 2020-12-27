Шестнадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ЛНР

«Всего по состоянию на 27 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики — 2059», — заявил представитель пресс-службы.

На 25 декабря в ЛНР было выявлено 2043 случая COVID-19, число умерших пациентов с коронавирусом достигло 167.

Снижение количества заражений за сутки наблюдается и на Украине. Как сообщил 27 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошедшие сутки COVID-19 в стране заразилось 6113 человека. При этом накануне он сообщил 7 709 новых заболевших COVID-19.