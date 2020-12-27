На Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 6 621 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

«6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 тыс. 674 человека, летальных случаев —72, выздоровел — 6 тыс. 621 человек», — написал он в Facebook.

Накануне он сообщил 7 709 новых заболевших COVID-19, а 25 декабря — об 11 035 новых случаев заболевания.

Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.