В минувшие сутки не было нарушений перемирия в Донбассе, сообщили 27 декабря журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано», — передаёт слова представителя ДНР в СЦКК РИА Новости. Папа Римский помолился о мире в Донбассе и Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее — в субботу 26 декабря — в ДНР заявили о трёх нарушениях перемирия со стороны украинских военных.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.