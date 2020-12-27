«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано», — передаёт слова представителя ДНР в СЦКК РИА Новости.
Ранее — в субботу 26 декабря — в ДНР заявили о трёх нарушениях перемирия со стороны украинских военных.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.