В интервью врач рассказал о состоянии своего 24-летнего пациента, у которого позднее был обнаружен мутировавший коронавирус. По его словам, у заболевшего была легкая форма коронавируса, это был заробитчанин, постоянно проживающий в Чехии, который ненадолго вернулся к родным на Закарпатье.
Петров пояснил, что диагностировал у пациента признаки коронавирусной инфекции, но ПЦР-тест был отрицательный, после этого мужчина вернулся в Чехию. В дальнейшем он сообщил, что у него подозрение на заражение новым штаммом COVID-19 и в Чехии его взяли на мониторинг.
«Как бы мы сейчас ни ограничивали передвижения граждан, к сожалению, вирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах, особенно в таких приграничных регионах, как Ужгород, Закарпатье, Львовщина. К сожалению, миграция населения очень активна», — пояснил он.
Инфекционист добавил, что в быстром распространении нового штамма нет сенсации, это происходит так же, как с обычным COVID-19, и вирус-мутант уже «однозначно есть» на Украине.
Петров отметил, что генетическая мутация нового штамма будет происходить активно и быстро, кроме того, ситуацию осложняет осложняет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, из-за чего еще сильнее увеличивается нагрузка на эпидемиологов и инфекционистов Украины.