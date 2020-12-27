Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, уже распространяется во всем мире и в том числе на Украине, прежде всего в приграничных районах, из-за миграции населения. Об этом сказал в интервью «Обозревателю» 26 декабря врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров

В интервью врач рассказал о состоянии своего 24-летнего пациента, у которого позднее был обнаружен мутировавший коронавирус. По его словам, у заболевшего была легкая форма коронавируса, это был заробитчанин, постоянно проживающий в Чехии, который ненадолго вернулся к родным на Закарпатье.

Британский штамм коронавируса может проложить путь «Спутнику V» на Украину © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Как бы мы сейчас ни ограничивали передвижения граждан, к сожалению, вирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах, особенно в таких приграничных регионах, как Ужгород, Закарпатье, Львовщина. К сожалению, миграция населения очень активна», — пояснил он.

Инфекционист добавил, что в быстром распространении нового штамма нет сенсации, это происходит так же, как с обычным COVID-19, и вирус-мутант уже «однозначно есть» на Украине.

Петров отметил, что генетическая мутация нового штамма будет происходить активно и быстро, кроме того, ситуацию осложняет осложняет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, из-за чего еще сильнее увеличивается нагрузка на эпидемиологов и инфекционистов Украины.