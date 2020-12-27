Украинские военнослужащие прокомментировали изданию «Страна» идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для войны с Россией

«Я крайне скептично отношусь к подобным заявлениям. Украинская армия не обладает инфраструктурой, позволяющей обеспечить необходимым огромную массу призванных. Даже после отсева по возрасту и состоянию здоровья, в армию призовут, допустим, несколько миллионов людей. Они что, в палатках будут жить, и добираться пешими до передовой? Кто их будет лечить, кормить, обувать — одевать? А самое главное, что большинство из этих мобилизованных никогда не держало в руках оружие. Никто и никогда их не обучал. Зачем они на войне?» — отметил участник боевых действий в АТО, рядовой Константин И..

В свою очередь участник боевых действий в Донбассе, сержант запаса Вячеслав П. отметил, что даже в милитаризованных странах мобилизация занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Кравчук поддержал Зеленского после заявления о мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Пока она пройдет, танки русских будут уже в Киеве. Это же не первая и не вторая мировая, сейчас война идет несколько недель. Да и глупо придумывать сказки о всеобщем патриотизме, я хорошо знаю, что думают в тылу о войне. Мобилизованные гражданские воевать не будут, будут толпами в плен сдаваться», — отметил он.

А капитан запаса, участник войны в Донбассе Алексей К. указал, что президент Украины Владимир Зеленский не служил в армии не понимает, что такое войска и война.

«Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред», — отметил он.

В свою очередь участник боевых действий в Донбассе, подполковник Юрий В. сравнил идеи Зеленского с практикой, существовавшей в нацистской Германии.

«Это идеи наподобие создания фольксштурма в Германии последнего года Второй мировой войны, когда в бой бросали и стариков, и мальчишек. Как показывает практика, от мобилизованных гражданских никакой пользы на войне. А больше головной боли и геморроя. На мобилизованных тратятся время и ресурсы, которые нужны реальным бойцам в войсках. Это миллионный груз на ногах действующей профессиональной армии», — подчеркнул он.

Многие другие опрошенные изданием военные указали, что идея тотальной мобилизации — никудышная, а многие мобилизованные не хотят воевать.

Ранее в интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины. При этом сам Зеленский заявил, что не хочет и представлять такую «ужасную ситуацию».