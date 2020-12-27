Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев оценил свойства штамма коронавируса, выявленного в Великобритании

«Он стал более заразным — вот и все, он более распространен», — отметил ученый в комментарии РЕН ТВ.

Зуев рассказал, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.

Учёный призвал не бояться появления нового штамма и соблюдать меры профилактики. Все страны Евросоюза получили вакцину от коронавируса © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют», — отметил Зуев.

Ранее британские медики сообщили о появлении нового штамма COVID-19, который на 70% более заразен и быстрее распространяется. Сообщается, что этот тип коронавируса обнаружен уже в восьми странах. При этом учёные не нашли свидетельств того, что этот штамм более смертоносен или приводит к более тяжёлому течению заболевания.